TREMESTIERI ETNEO (CATANIA) – Furto con spaccata stanotte nel supermercato Penny Market di via Carnazza a Tremestieri Etneo. I ladri si sono serviti di un escavatore, probabilmente rubato, col quale hanno sradicato e portato via la cassaforte. Il colpo è durato pochi minuti e i ladri sono riusciti a scappare e far perdere le proprie tracce prima che arrivassero i carabinieri. In corso i rilievi e la quantificazione del bottino.