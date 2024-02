SIRACUSA – Incidente autonomo in via dell’Olimpiade a Siracusa. Un furgone che stava percorrendo il tratto della Balza Akradina è precipitato in un burrone facendo un volo di tre metri. Il conducente, che per cause da accertare ha perso il controllo del mezzo, se l’è cavata con qualche ferita. Sul posto oltre agli agenti della municipale anche la polizia e i vigili del fuoco.