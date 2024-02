SIRACUSA – La polizia di Siracusa ha denunciato un marocchino di 22 anni che nella frazione di Cassibile ha danneggiato la vetrina di un negozio di via Nazionale gestito da alcuni connazionali e la loro auto. Deve rispondere di danneggiamento. Fuggito subito dopo, è stato bloccato dagli agenti mentre tentava di entrare nei locali della guardia medica, dove già nei giorni scorsi si era reso responsabile di condotte violente. L’extracomunitario è risultato destinatario di un provvedimento di espulsione con relativo ordine del questore di lasciare il territorio nazionale e di numerose denunce per svariati reati. Prima che fossero avviate le procedure per il suo rimpatrio presso il Paese d’origine l’uomo ha anche danneggiato i locali della questura.