SIRACUSA – Oggi pomeriggio la guardia costiera di Siracusa ha ricevuto una segnalazione telefonica da parte di un cittadino che, preoccupato, riferiva di avere perso traccia di un amico che stava effettuando attività con il kite surf nei pressi della località Terrauzza di Siracusa. Immediatamente è stato disposto l’intervento di una motovedetta che ha lasciato gli ormeggi del Porto Grande di Siracusa e, in pochissimo tempo, ha raggiunto la zona. I militari a bordo, malgrado le condizioni meteomarine sfavorevoli, ha intercettato e imbarcato il malcapitato mettendolo in salvo. Non necessitando di cure mediche, è stato portato e fatto sbarcare al porto di Siracusa.