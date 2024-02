Sicilia, occhio al ciclone

Inizia in queste ore, con le prime piogge al Nord, una lunga fase atlantica che ci accompagnerà per tutto il weekend e poi a seguire anche verso la fine del mese e l’inizio di marzo. Sabato toccherà al Sud con una nuova perturbazione che entrerà sul Mediterraneo di gran carriera. Previsti temporali, neve in montagna, venti forti e un graduale calo delle temperature. Domani sera le piogge raggiungeranno anche la Campania e la Sicilia, con peggioramento il giorno dopo. Domenica assisteremo alla formazione di un vortice ciclonico sulle regioni meridionali con una diffusa instabilità al Sud dove i fenomeni potranno risultare anche forti.