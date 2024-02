Scippa anziana in via Crispi: preso a San Berillo

CATANIA – La polizia di Catania ha arrestato per rapina un 33enne. Gli agenti ‘Falchi’ sono intervenuti in via Crispi per la segnalazione di una rapina a un’anziana. Alla donna era stata portata via la borsa e l’uomo era stato visto scappare in direzione del centro storico. Concentrando le indagini nel quartiere San Berillo Vecchio, dove si aveva sospetto che l’uomo avrebbe potuto trovare un nascondiglio, gli agenti hanno notato alcuni effetti personali della donna abbandonati davanti alla porta d’ingresso di uno stabile.

Entrati all’interno dell’immobile, gli agenti hanno individuato altri oggetti appartenenti all’anziana e, continuando la perlustrazione dello stabile, hanno scovato il 33enne, bloccandone ogni tentativo di fuga. Nell’appartamento sono stati trovati indumenti uguali a quelli indossati dal rapinatore, che gli investigatori avevano potuto vedere visionando le immagini di alcuni sistemi di videosorveglianza presenti sul luogo della rapina. Il 33enne, con precedenti per gli stessi reati, è stato arrestato e accompagnato in carcere.