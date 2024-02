Scappa con la droga, poi urla per avvisare il gemello

ACIREALE (CATANIA) – Un 20enne pregiudicato è stato arrestato per spaccio di droga ad Acireale e il gemello è stato denunciato. Fermando una jeep sulla statale 114, vicino a un parco commerciale, i carabinieri hanno notato che il ragazzo alla guida era molto agitato. A un certo punto si è messo a correre per sfuggire al controllo, ma è stato subito bloccato. Nello scatto ha cercato di disfarsi di un dispenser cilindrico di medicinali per l’influenza, gettandolo via. Al suo interno c’erano 7 dosi di cocaina.

La perquisizione è stata estesa alla sua casa, nei paraggi. Scortato dai militari, il ventenne ha iniziato improvvisamente a gridare, cercando evidentemente di dare l’allarme a qualche familiare presente nell’appartamento in quel momento. La pattuglia ha così accelerato i tempi, trovando il fratello gemello, anche lui in uno stato di forte nervosismo. Su uno scaffale della cucina era poggiato un secondo dispenser, identico a quello che aveva suo fratello, con dentro altre 4 dosi di cocaina. E’ stato infine recuperato un foglio con appunti relativi alla vendita di droga.