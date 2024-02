Sant’Agata tra la sua gente per il giro interno – LIVE

Sant’Agata affronta il giro interno. E’ il giorno della patrona: la processione vive il momento più importante, quello delle ultime ore tra i devoti, prima del rientro in cattedrale di domani mattina. Alle 17 l’uscita del fercolo, poi un lungo percorso che attraversa il centro della città: via Etnea, piazza Università, via Caronda, piazza Cavour con lo spettacolo pirotecnico al Borgo, la lunga discesa fino ai Quattro Canti, la salita di Sangiuliano, il canto delle monache di clausura in via Crociferi, la via Garibaldi e il ritorno in cattedrale. Tutte le fasi della festa catanese vengono seguite in diretta dal nostro sito grazie ai live di Antenna Sicilia e Telecolor.