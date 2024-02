Sant’Agata si avvicina: fioccano le multe

CATANIA – Carabinieri in azione a Catania nei giorni di Sant’Agata: in corso Sicilia sono scattate le multe nei confronti di 4 venditori ambulanti di giocattoli, per mancanza della licenza di vendita; sequestrati i due carrelli utilizzati come espositori. In via Casello, nei pressi della villa Pacini, è stato sorpreso un 73enne proprio mentre stava chiedendo soldi ad alcuni automobilisti intenti a posteggiare in aree di parcheggio comunale. E’ stato denunciato in quanto recidivo, perché era stato già pizzicato in numerose altre occasioni, sempre nella stessa zona compresa tra via Zurria, via Plebiscito e la villa Pacini. Per lui una sanzione di circa 700 euro. Durante gli stessi controlli sono stati multati 11 tra automobilisti e centauri colpevoli di sosta selvaggia, in divieto o sulle strisce pedonali.