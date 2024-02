Sant’Agata in sicurezza: c’è un piano

CATANIA – Per garantire lo svolgimento in sicurezza dei festeggiamenti in onore di Sant’Agata, patrona di Catania, il sindaco Enrico Trantino ha firmato delle ordinanze che dispongono alcuni divieti. In particolare, oggi è vietata in piazza Duomo e piazza Università e nel raggio di 200 metri la vendita e l’uso di materiale pirico e spray urticanti e – nei giorni 4, 5, 6 e 12 febbraio – lungo il percorso della processione del fercolo.

E’ vietata nei giorni 3, 4, 5 e 12 febbraio ai gestori di pubblici esercizi del centro storico e lungo tutto il percorso del fercolo e siti e vie limitrofe, la vendita da asporto di bevande alcoliche e di bevande in contenitori di vetro e lattine: il 3 febbraio dalle ore 18 alle 23 in piazza Duomo e altre vie che rientrino nel raggio di 200 metri dalla piazza; il 4 febbraio, da piazza Duomo e lungo tutto il percorso del fercolo; il 5 febbraio dalle ore 16 e fino al rientro della santa patrona in cattedrale; il 12 febbraio da piazza Duomo e lungo tutto il percorso del fercolo.

Si ordina inoltre agli operatori che svolgono attività commerciali di vario genere su area pubblica, nei giorni 3, 4, 5, 6 e 12 febbraio, l’allontanamento delle bombole di gpl in dotazione per ogni banco, bancarella e autonegozio con congruo anticipo e in ogni caso due ore prima del passaggio del fercolo e fino a un’ora dopo il suo transito. Nei giorni 3, 4, 5, 6 e 12 febbraio è vietata l’occupazione temporanea di suolo pubblico con tavoli, sedie e quant’altro in piazza Duomo, vie limitrofe, via Etnea, piazza Università, nelle zone del centro storico e lungo tutto il percorso del fercolo.

Riguardo al mercato storico di piazza Carlo Alberto, si dispone la chiusura anticipata alle ore 12 del 4 febbraio, mentre è vietato lo svolgimento del mercatino delle pulci di via Dusmet e aree limitrofe nei giorni 4 e 11 febbraio, con spostamento dello stesso in piazza Carlo Alberto. Il sindaco ha inoltre firmato l’ordinanza che dispone di costituire il Centro operativo comunale, dalle ore 7 di stamattina sino a fine evento – previsto per le 15 del 6 febbraio – per assicurare la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso, di informazione e di assistenza per fronteggiare qualunque tipo di emergenza dovesse verificarsi nell’ambito del territorio comunale. Il Coc sarà attivato in piazza Spedini, nei locali della polizia municipale. Tutte le fasi della festa saranno seguite minuto per minuto dal nostro sito grazie alle dirette di Antenna Sicilia e Telecolor. Quaranta ore live a partire dalle 10 del 3 febbraio.