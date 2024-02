CATANIA – Una cartoleria del quartiere San Cristoforo di Catania era stata trasformata in una sala giochi abusiva con due slot-machine prive dei nulla osta per la messa in esercizio rilasciati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Lo ha scoperto la polizia, che ha sequestrato gli apparecchi illegali e contestato cinque illeciti amministrativi al titolare, che è stato sanzionato per un importo complessivo di circa 22mila euro.