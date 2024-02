Ruba un’auto ma spunta la polizia

CATANIA – Nel corso dei servizi notturni di controllo gli agenti in via Plebiscito hanno incrociato un’autovettura, con a bordo un uomo che, alla vista della polizia, ha accelerato bruscamente svoltando in via Garibaldi. Insospettiti dalla manovra, i poliziotti hanno invertito il senso di marcia e, dopo pochi minuti, hanno raggiunto l’auto in via Ittar. Qui, il conducente dell’auto ha abbandonato il veicolo, scappando nelle vie limitrofe e dileguandosi, anche grazie all’oscurità.

La fuga, però, è durata solo pochi minuti in quanto l’uomo è stato individuato da un’altra volante e fermato in Via Acquicella. Nel frattempo, in via Ittar, i poliziotti, durante il controllo dell’auto abbandonata, hanno accertato che il blocchetto d’accensione era stato forzato con un cacciavite. Dalle successive verifiche è emerso, infatti, che l’autovettura era stata rubata poco prima. L’uomo, un pregiudicato catanese 26enne, è stato denunciato per ricettazione, mentre l’auto è stata riconsegnata al proprietario.