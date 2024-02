Non c’è tempo: Roberta nasce in ambulanza

PALERMO – Le doglie sempre più forti, la corsa in auto da Ciminna verso l’ospedale Civico di Palermo e durante il tragitto la chiamata al 118 e il parto in ambulanza. Momenti concitati e con un lieto fine di nome Roberta, cioè la neonata venuta alla luce stamattina a bordo di un mezzo di soccorso medicalizzato all’ingresso di Palermo. L’equipaggio dell’ambulanza del 118, proveniente dalla “postazione 45” di Misilmeri, era costituito dal medico Anna Maria Di Pisa, dall’autista-soccorritore della Seus Maurizio La Lia e dall’infermiere Alessandro Di Pasquale.

Poco prima delle 9, dopo essere stati allertati dalla Centrale Operativa si sono precipitati a bordo del Msa (mezzo di soccorso avanzato) verso lo scorrimento veloce Palermo-Agrigento: ad attenderli in una stazione di servizio c’era l’auto con a bordo la partoriente che il marito stava conducendo verso l’ospedale Civico. La donna quindi è stata subito trasferita in ambulanza per proseguire il tragitto verso Palermo. All’altezza della rotonda di via Oreto è avvenuto il parto a bordo del mezzo di soccorso, con il taglio del cordone ombelicale.

Infine, l’arrivo al pronto soccorso ostetrico dell’ospedale Civico della neo-mamma con la bimba che stanno entrambe bene. Il presidente della Seus, Riccardo Castro, sottolinea: “Gli operatori del 118 talvolta affrontano soccorsi che purtroppo si concludono con la morte dei pazienti, quindi è emozionante un epilogo così bello costituito da una nascita. Complimenti per l’ottimo lavoro di squadra alla centrale operativa e a tutti i componenti dell’equipaggio dell’ambulanza e un affettuoso benvenuto alla vita alla piccola Roberta”.