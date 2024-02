Rizzo saluta, arriva il mental coach

Le strade del Catania e di Giuseppe Rizzo si separano. La società rossazzurra ha ufficializzato la risoluzione consensuale del contratto che legava il giocatore al club etneo.

Nella stagione in corso il centrocampista messinese, frenato da problemi fisici e ormai fuori dal progetto tecnico, ha collezionato appena 5 presenze, l’ultima delle quali risalente al 25 ottobre scorso in trasferta contro il Monterosi.

Per un giocatore che saluta ecco un nuovo ingresso nello staff della prima squadra. E’ il mental coach Eugenio Vassalle, già in rossazzurro nella stagione 2017-2018. In passato ha lavorato in B con Ascoli e Ternana.