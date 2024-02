Quante irregolarità nel chiosco a San Giorgio

CATANIA – I carabinieri di Catania durante controlli nei quartieri di Librino e San Giorgio hanno posto sotto la lente d’ingrandimento alcune attività commerciali. In un chiosco bar di San Giorgio i carabinieri hanno rilevato diverse irregolarità che, contestate alla titolare 39enne, hanno comportato sanzioni per 8.173 euro. Nel corso delle verifiche, infatti, è stato accertato come la donna avesse avviato l’attività commerciale in assenza di registrazione sanitaria, della segnalazione certificata di inizio attività (Scia), occupando anche abusivamente la strada con tavolini e sedie. Sono stati apposti i sigilli al chioschetto, per il quale è stata disposta non solo la chiusura, ma anche la rimozione dell’intera struttura. Gli oltre 20 chili di alimenti confezionati, non più commercializzabili per la mancanza dell’autorizzazione, sono stati sequestrati e devoluti a un ente benefico.