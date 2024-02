Presi i cani sciolti che trafficavano droga

SIRACUSA – Nelle prime ore di questa mattina in diverse località nelle province di Siracusa, Palermo e Pesaro-Urbino i carabinieri hanno fatto scattare provvedimenti per 6 persone (una in carcere, tre agli arresti domiciliari e due con obbligo di dimora) accusate di traffico di droga. Il gruppo non è riconducibile ad alcun contesto di criminalità organizzata. Si muoveva tra Cassibile e Canicattini Bagni. Sono stati sequestrati diversi quantitativi di droga, tra cocaina e hashish, oltre ad armi da fuoco illegalmente detenute e relativo munizionamento.