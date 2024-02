‘Possibile avviare i lavori per il ponte in estate’

Secondo Pietro Ciucci i lavori per il ponte possono partire in estate. “Si punta al massimo del risultato e il massimo che si può fare è arrivare entro giugno al Cipes”, ha detto l’ad della società Stretto di Messina a margine della scuola politica della Lega. “Stiamo trasmettendo la documentazione appena approvata dal cda ai ministeri competenti per la conferenza dei servizi e per le valutazioni di impatto ambientale”. Considerata la complessità del progetto e i tempi necessari, Ciucci ha definito possibile avviare “in estate le prime attività sul territorio”.

L’ad sottolinea che “il progetto sarà trasparente e a disposizione di tutti. Prima dell’approvazione del 15 febbraio non era un progetto definito e non poteva essere pubblicato. In questi giorni tutta la progettazione diventa pubblica con la trasmissione dei documenti a tutti i ministeri, le Regioni e gli enti locali competenti per la valutazione in conferenza dei servizi e la valutazione di impatto di impatto ambientale”.