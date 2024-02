Poker di vittorie al Barbera

PALERMO – Quarta vittoria di fila in casa per il Palermo che batte 3-0 il Bari tra gli applausi degli oltre ventimila tifosi del Barbera. Era da dieci anni che i rosanero fra i professionisti non riuscivano a vincere quattro partite di fila davanti al pubblico amico. A decidere la partita le reti di Ranocchia, al primo gol in maglia rosanero, Ceccaroni e Segre alla settima realizzazione stagionale, terza consecutiva di testa (foto Facebook Palermo Fc). Corini manda in campo il nuovo acquisto Diakitè in difesa sulla fascia destra e conferma Ranocchia a centrocampo.

Il Palermo è vivo, pericoloso e in controllo per tutto il primo tempo. Il Bari non riesce a farsi vedere dalle parti del portiere dei siciliani in modo pericoloso. Ranocchia sembra avere una marcia in più e contribuisce a creare occasioni da gol. Ci provano Brunori, Insigne, che colpisce il palo, e Di Francesco, ma con poca fortuna. Lo fa Ranocchia al 44′ un tiro al volo di destro su sponda di Insigne che porta in vantaggio i rosanero prima della fine del primo tempo. Nella ripresa il Bari sembra prendere più coraggio, ma la difesa del Palermo tiene. I rosanero riescono a gestire e trovano anche il raddoppio al 26′ con Ceccaroni sugli sviluppi di un calcio d’angolo e il terzo gol con Segre, al 35′. In entrambe le occasioni a fornire l’assist è stato Di Mariano subentrato a Insigne a metà secondo tempo.

PALERMO-BARI 3-0

PALERMO (4-3-3): Pigliacelli 6.5; Diakitè 6.5 (37′ st Graves sv), Nedelcearu 6.5, Ceccaroni 7, Lund 6.5; Ranocchia 8 (31′ st Coulibaly sv), Gomes 6.5, Segre 7; Di Francesco 6.5 (31′ st Vasic sv), Brunori 7 (37′ st Soleri sv), Insigne 6.5 (21′ st Di Mariano 7). In panchina: Kanuric, Stulac, Mancuso, Marconi, Buttaro, Aurelio, Henderson. Allenatore: Corini 6.5.

BARI (4-3-3): Brenno 6.5; Pucino 6 (42′ st Guiebre sv), Matino 6, Vicari 6.5, Dorval 6; Maita 6, Acampora 6 (42′ st Lulic sv), Edjouma 6 (33′ st Morachioli sv); Kallon 6.5, Puscas 6 (20′ st Nasti 6), Menez 6 (20′ st Achik 6). In panchina: Pellegrini, Pissardo, Bellomo, Zuzek. Allenatore: Marino 6.

ARBITRO: Tremolada di Monza.

RETI: 44′ pt Ranocchia, 27′ st Ceccaroni, 36′ st Segre

NOTE. Spettatori: 23.392. Ammoniti: Acampora, Di Francesco, Matino, Vasic. Angoli:4-7. Recupero: 2′; 4′.