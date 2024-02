Palermo forza 3

Il Palermo fa suo lo scontro diretto con il Como e conquista il terzo successo di fila, agganciando i lombardi a quota 45. In classifica ora davanti ai rosanero ci sono solo Parma e Cremonese. Segnano Brunori, Ranocchia e Di Francesco, ma per più di mezz’ora è il Como a fare la partita: al 9′ prima insidia con Gabrielloni che lanciato da Baselli conclude con un destro a giro dal limite che finisce di poco sul fondo. Al 30′ punizione di Verdi dal limite a scavalcare la barriera, la palla esce a un soffio dal palo alla sinistra di Pigliacelli.

Poco dopo gol annullato a Gabrielloni per un fuorigioco millimetrico su ottimo assist di Konè. E’ invece il Palermo ad andare in gol al primo tentativo al 35′: Di Mariano sulla destra è irresistibile, il suo cross a mezza altezza viene sfruttato al meglio da Brunori che in anticipo sugli avversari insacca di destro al volo. Immediata la replica del Como al 37′ con un gran sinistro dal limite di Konè neutralizzato da Pigliacelli. Al 41′ gol annullato per fuorigioco anche al Palermo: Brunori aveva segnato dopo la respinta di Semper su conclusione di Di Francesco.

Nella ripresa il Palermo sfiora subito il raddoppio con Gomes: il centrocampista, lanciato a rete, scarta il portiere ma si mostra troppo altruista e prova a servire in mezzo Di Francesco, sprecando l’occasione. Al 19′ il raddoppio dei rosanero: c’è ancora la firma Di Mariano, il suo cross rasoterra viene respinto corto da Goldaniga, palla a Ranocchia che si fa trovare pronto. Al 37′ il tris: schema su punizione con Brunori che serve in area Di Francesco, l’esterno con il sinistro centra l’angolino basso.

PALERMO-COMO 3-0

PALERMO (4-3-3): Pigliacelli 6.5; Diakité 6.5, Nedelcearu 6, Ceccaroni 6, Aurelio 6.5; Segre 7 (46′ st Traorè sv), Gomes 6.5, Ranocchia 7 (28′ st Coulibaly. 6); Di Mariano 7.5 (28′ st Vasic 6), Brunori 7 (41′ st Soleri sv), Di Francesco 6.5 (42′ st Insigne sv). In panchina: Nespola, Kanuric, Stulac, Mancuso, Marconi, Buttaro, Henderson. Allenatore: Corini 6.

COMO (4-2-3-1): Semper 6.5; Curto 6 (24′ st Nsame 6), Goldaniga 6, Barba 6, Ioannou 6; Baselli sv (19′ pt Kone 6.5; 46′ pt Abildgaard 6), Bellemo 6; Strefezza 6, Verdi 6 (24′ st Chaija 6), Da Cunha 6; Gabrielloni 6.5 (24′ st Ballet 6). In panchina: Bolchini, Sala, Iovine, Gioacchini, Odenthal, Braunoder, Cassandro. Allenatore: Roberts 6.

ARBITRO: Aureliano 6.

RETI: 36′ pt Brunori, 19′ st Ranocchia, 38′ st Di Francesco.

NOTE: giornata di sole, terreno in ottime condizioni. Spettatori: 31.211. Ammoniti: Bellemo, Curto, Di Mariano, Ballet. Angoli: 0-8. Recupero: 6′; 3′.