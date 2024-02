Palermo, cos’hai sprecato

Lo Zini non cade, nemmeno con la Cremonese in dieci per oltre 70 minuti. Finisce 2-2 lo scontro diretto promozione fra i grigiorossi e il Palermo, che non riescono a strappare i tre punti nonostante due gol e un uomo di vantaggio. Corini conferma in blocco la squadra che ha battuto il Como una settimana fa. La Cremonese parte subito forte, andando vicina al gol al 12′ con Zanimacchia che si vede respingere la conclusione da Pigliacelli. Per i rosanero ci prova Segre al 14′ di testa, ma sulla traiettoria del pallone c’è Sernicola che colpisce con il braccio. Per l’arbitro è angolo, ma il Var segnala che il pallone sarebbe terminato in rete e quindi scattano espulsione e rigore. Dagli undici metri Brunori trasforma. Al 45′ il Palermo passa ancora con Ranocchia: Gomes serve in verticale Diakitè che mette in mezzo per il centrocampista che porta i rosanero al riposo sul 2-0.

In avvio di secondo tempo la Cremonese rientra in partita e trova il pareggio in cinque minuti: al 4′ accorcia le distanze con Castagnetti bravo a mettere il pallone alla sinistra di Pigliacelli all’angolino basso dopo che il portiere aveva respinto una conclusione a giro dalla destra di Coda. Al 5′ lo stesso Coda pareggia approfittando di una indecisione di Aurelio che gli lascia campo libero per il gol sul palo alla destra di Pigliacelli. Il 2-2 si fa sentire sulle gambe dei rosanero che sembrano in balia dei padroni di casa. Corini corre ai ripari e inserisce prima Insigne per Di Mariano al 12′, poi al 23′ Soleri per Ranocchia. I rosanero si scuotono e ci provano con Segre e Di Francesco ma senza fortuna. Corini prova a forzare al 34′ con una triplice sostituzione: fuori Gomes per Coulibaly, Di Francesco per Traorè e Brunori per Mancuso. Ma il risultato non cambia più.

CREMONESE-PALERMO 2-2

CREMONESE (3-5-2): Jungdal 6; Antov 6.5, Ravanelli 6.5, Bianchetti 6.5; Zanimacchia 6.5 (28′ st Quagliata 6), Pickel 6, Castagnetti 7.5 (33′ st Majer 6), Johnsen 5.5 (28′ st Ghiglione 6), Sernicola sv; Vazquez 6.5 (33′ st Falletti 6), Coda 7 (28′ st Tsadjout 6.5). In panchina: Saro, Marrone, Ciofani, Afena-Gyan, Della Rovere, Abrego, Lochoshvili. Allenatore: Stroppa 6.5.

PALERMO (4-3-3): Pigliacelli 6; Diakité 6.5, Nedelcearu 6, Ceccaroni 6, Aurelio 6; Ranocchia 7 (23′ st Soleri 6), Gomes 6.5 (33′ st Coulibaly 6), Segre 6; Di Mariano 5.5 (12′ st Insigne 6), Brunori 6.5 (33′ st Mancuso 6), Di Francesco 6 (33′ st Traorè 6). In panchina: Kanuric, Graves, Stulac, Marconi, Vasic, Buttaro, Henderson. Allenatore: Corini 6.5.

ARBITRO: Massa 6.

RETI: 18′ pt Brunori (rig), 44′ pt Ranocchia, 4′ st Castagnetti, 5′ st Coda.

NOTE: giornata variabile, terreno in buone condizioni. Spettatori: 13.090. Espulso al 14′ pt Sernicola per fallo di mano in area. Ammoniti: Castagnetti, Di Mariano, Ranocchia, Aurelio. Angoli: 6-9. Recupero: 2′; 3′.