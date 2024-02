PALERMO – Gli agenti del commissariato di Brancaccio, nel quartiere Sperone hanno controllato un appartamento disabitato, in un complesso di edilizia popolare e qui hanno sorpreso al suo interno una donna. Sul tavolo della cucina i poliziotti hanno trovato e sequestrato 7 grammi di cocaina e 12 grammi di crack, quest’ultimo suddiviso in 123 dosi oltre a materiale per la preparazione e pesatura. La donna, è stata arrestata in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti, mentre la droga ed il materiale per il suo confezionamento sono stati posti sotto sequestro.

Un altro arresto è stato effettuato grazie al fiuto dei cani anti droga Cheyenne e Ulla che, all’uscita dallo stabile dove pochi istanti prima era stata arrestata la donna e passando vicino alcuni box limitrofi, hanno segnalato, all’interno di uno di essi, la possibile presenza di sostanza stupefacente. Gli agenti sono riusciti a risalire alla persona che l’aveva in uso, la quale, subito rintracciata, è stata invitata a consentire l’accesso al locale. Al suo interno gli agenti hanno rinvenuto e sequestrato 2 panetti da 100 grammi ciascuno di hashish, 60 dosi del peso di un grammo cadauna, della stessa sostanza, già confezionate e pronte allo spaccio, nonché vario materiale per il confezionamento. L’uomo è stato arrestato.