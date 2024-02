Notte di follia a carnevale: minorenne presa a coltellate

RAVANUSA (AGRIGENTO) – Durante i festeggiamenti del carnevale nel martedì grasso una lite tra minorenni è finita a coltellate. È accaduto la sera del 13 febbraio a Ravanusa, dove una 16enne di Campobello di Licata si trovava con un’amica di Sommatino, la quale per futili motivi ha avuto una discussione con altre due minorenni di Ravanusa. Ad un certo punto, la 14enne di Campobello, intervenuta per difendere l’amica, è stata raggiunta da tre coltellate alla schiena, alla spalla e sul volto.

La ragazzina è stata trasferita d’urgenza all’ospedale Barone Lombardo di Canicattì. Dopo circa dieci ore di ricovero e ben 35 punti di sutura per chiudere la ferita provocata dal taglio lungo dal naso al sopracciglio, è stata dimessa e non è in pericolo di vita. Le coltellate sul corpo non sono state profonde e non hanno interessato organi vitali. È stato aperto, dalla Procura di Agrigento, un fascicolo per lesioni personali aggravate. L’area dove si è verificata l’aggressione è interamente coperta da telecamere di videosorveglianza e i carabinieri sono già a buon punto per quanto riguarda l’identificazione della minorenne violenta.