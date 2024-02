Non si fermano all’alt e scatta l’inseguimento

CATANIA – Durante un servizio di controllo un’auto con a bordo due individui, che era stata fermata dai poliziotti in piazza della Repubblica, anziché rispettare l’alt, ha accelerato la marcia cercando di far perdere le proprie tracce. Quindi gli agenti hanno lanciato l’allarme: l’auto è stata rintracciata in via Reitano, dove il conducente, che aveva imboccato la via contromano, è scappato a piedi e si è dileguato.

Il passeggero, invece, è stato raggiunto e bloccato, mentre si trovava ancora in macchina, dai poliziotti che lo hanno immediatamente identificato quale pregiudicato catanese 24enne. È, quindi, scattata la perquisizione del giovane, estesa anche alla vettura, al cui esito sono state rinvenute, nascoste sotto il sedile posteriore, 11 bustine in cellophane con all’interno marijuana, per un peso complessivo di 50 grammi, nonché 3.550 euro, ritenuti provento dell’attività di spaccio.

Sia la droga che il denaro sono stati sequestrati, mentre l’autovettura, che era stata presa a noleggio, è stata restituita. Il pregiudicato è stato arrestato e posto ai domiciliari per detenzione a fini di spaccio di stupefacenti, in concorso con il complice che è tuttora ricercato.