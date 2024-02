Minaccia turista con la pistola e le tappa la bocca

SIRACUSA – I poliziotti di Siracusa hanno arrestato un 40enne del posto per rapina aggravata, furto in abitazione e tentato furto. Tutto è partito da una rapina in una casa vacanze di Siracusa. L’uomo aveva estratto una pistola per impossessarsi della borsa di un’anziana turista dopo averle tappato la bocca per non farla gridare.

Il 40enne, però, è stato riconosciuto dagli agenti del commissariato di Avola come autore di altri reati: un furto in abitazione, mentre all’interno si trovava la proprietaria che ha chiamato la polizia e un tentato furto in un capannone dove l’uomo aveva cercato di entrare forzando la porta laterale, ma si è dovuto dare alla fuga dopo l’attivazione dell’allarme. L’uomo è stato trasferito nella casa circondariale di Cavadonna.