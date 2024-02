CATANIA – Tangenziale di Catania intasata per un incidente che verso le 5.30 ha coinvolto quattro macchine e un tir. Il maxi tamponamento si è verificato vicino allo svincolo Bicocca-Asse dei servizi, in direzione Siracusa. Ancora non è chiara la dinamica. Sono intervenuti i soccorsi e si sono formate code lunghissime, addirittura oltre i dieci chilometri (foto dalla pagina Facebook “Quelli della tangenziale”).