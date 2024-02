Marsala, violento pestaggio a pregiudicato

MARSALA (TRAPANI) – Un pregiudicato di 50 anni è stato ridotto in fin di vita, con calci e pugni, sabato notte, a Marsala. L’aggressione è avvenuta in via della Gioventù, nei pressi dello stadio municipale. La vittima, che ha subito lesioni molto gravi, ha modesti precedenti penali. Sul fatto indagano i carabinieri, che pare abbiano acquisito le registrazioni video degli impianti di video-sorveglianza della zona per risalire all’identità degli aggressori. Si indaga, inoltre, anche per capire quali contrasti possano esserci stati alla base dell’aggressione.