Madonna: incidente sul palco, si rialza e canta

SEATTLE – Incidente sul palco per Madonna, durante la tappa di Seattle del Celebration Tour. È accaduto domenica sera, come documenta un video che ha fatto il giro del web. La popstar stava cantando Open Your Heart e la coreografia prevedeva che venisse trascinata su una sedia da un ballerino: l’uomo, sui tacchi, è inciampato e l’ha fatta cadere. Dopo un piccolo gesto di disappunto, l’artista si è messa a ridere, si è rialzata e ha concluso ballando la sua esibizione sulle note della hit del 1986.