Lavori di giorno: la tangenziale trema

CATANIA – A partire da domani saranno avviati gli interventi di pavimentazione su due rampe dello svincolo di Misterbianco nella tangenziale di Catania. Le rampe durante i lavori saranno chiuse al traffico. In particolare domani e venerdì sarà interessata la rampa normalmente utilizzata dai veicoli provenienti da Messina e diretti a Misterbianco, mentre lunedì 19 e martedì 20 i lavori riguarderanno quella normalmente utilizzata dai veicoli provenienti da Misterbianco e diretti verso Messina. “Gli interventi – dice l’Anas – verranno eseguiti in orario diurno, poiché le temperature notturne non sono ancora compatibili con la posa dello strato bituminoso”.