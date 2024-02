La ‘prima’ di Trantino, al fianco la sua Tiziana

CATANIA – Il sindaco di Catania, Enrico Trantino, alla sua “prima volta” alla festa di Sant’Agata. Per l’apertura delle celebrazioni, nel giorno della carrozza del Senato, ha scelto di avere accanto anche la moglie Tiziana. “Spero che il brio che si respira in questi giorni a Catania, si possa sentire sempre – ha detto Trantino -. Ho scelto di non salire sulla carrozza del Senato per dare un segnale. Non è un sovvertimento della tradizione, ma i catanesi devono capire che non sono solo il primo cittadino, ma sono uno di loro, e per questo voglio stare in strada accanto a loro”. La ‘first lady’ è emozionata: “Amo questa festa, alcune fasi non le conoscevo, sono felice di poterla vivere appieno. Il momento più bello? La messa dell’aurora”.