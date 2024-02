In Sicilia 25°, poi la burrasca di Carnevale

Nubi al Nord e 25 gradi in Sicilia. L’anticiclone continua a tenere lontano il freddo invernale, ma la pacchia dovrebbe finire tra poco. Gli esperti di 3BMeteo annunciano i primi segnali del cedimento del bel tempo già da giovedì, quando la coda di un debole fronte in scorrimento sull’Europa centrale lambirà lo Stivale. Ma la vera svolta è attesa fin dalle primissime ore di venerdì, con l’approfondimento di una vasta saccatura atlantica sulla Penisola Iberica e sul Mediterraneo occidentale, in successivo spostamento verso est. Dal suo centro si svilupperà un’intensa perturbazione, preceduta da correnti di scirocco in intensificazione intorno all’Italia, responsabile di un cambiamento del tempo che coinvolgerà anche il Centro-Sud nel weekend del 10-11 febbraio, sebbene con entità diversa a seconda delle aree. Si tratterà di un ritorno di pioggia preziosa soprattutto al Nord e sulle regioni tirreniche, nonché neve altrettanto preziosa sulle Alpi. In Sicilia il calo delle temperature, accompagnato da temporali e burrasca, dovrebbe accentuarsi da sabato.