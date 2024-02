Il corpo di Navalny restituito alla madre

Il corpo di Alexei Navalny è stato consegnato alla madre. La salma del nemico numero uno di Putin è ancora a Salekhard, la città artica dove il cadavere era stato conservato nell’obitorio di un ospedale. Non è ancora chiaro se i funerali potranno essere pubblici o dovranno rimanere segreti. ‘Non sappiamo ancora se le autorità interferiranno nella possibilità che vengano celebrati nel modo in cui vuole la famiglia e che Alexei merita’, dice la portavoce. A Mosca nuova manifestazione delle mogli dei soldati russi che combattono in Ucraina, fermati anche dei giornalisti.