Grave undicenne travolta da un’auto

AGRIGENTO – Esce dal panificio, attraversa via Francesco Crispi e viene travolta da una Jeep. Una bambina di 11 anni, di Porto Empedocle, è rimasta gravemente ferita – e al momento è in sala operatoria all’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento – a seguito dell’incidente stradale che si è verificato stamattina. La bimba era in compagnia della madre, che a quanto pare l’attendeva in macchina, e stava attraversando la strada quando, all’improvviso, si è verificato l’incidente. Il 26enne che era alla guida della Jeep si è subito fermato e, terrorizzato per quanto accaduto, ha chiamato i soccorsi.

In via Francesco Crispi sono accorsi gli agenti della polizia municipale di Porto Empedocle e un’autoambulanza del 118. Il quadro clinico della piccina è apparso subito assai grave e, inizialmente, era stato ipotizzato di richiedere anche l’intervento dell’elisoccorso del 118. La prognosi sulla vita della vittima è riservata. Gli agenti della polizia municipale di Porto Empedocle hanno sequestrato la Jeep e si sono occupati dei rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente.