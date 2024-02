Fuga da film sulle strade di Catania

CATANIA – Nel corso di un controllo nello Stradale Cravone, i poliziotti hanno fermato un’auto con a bordo due uomini, il cui atteggiamento è apparso loro sospetto. Appena gli agenti sono scesi dall’auto di servizio ed uno dei due si è avvicinato, il conducente dell’auto ha accelerato bruscamente ed è ripartito velocemente. I due poliziotti hanno così iniziato un lungo e pericoloso inseguimento, durante il quale i fuggitivi hanno azzardato ogni manovra per tentare, vanamente, di far perdere le proprie tracce. I fuggitivi, giunti in via Da Verrazzano, hanno rallentato la corsa e il passeggero è sceso dalla vettura, continuando la fuga a piedi.

Gli agenti, scesi anche loro dalla macchina, hanno quindi tallonato l’uomo fuggito a piedi, raggiungendolo in poco tempo. Si tratta di un quarantaduenne catanese pluripregiudicato per reati contro il patrimonio, che ha cercato in tutti i modi di liberarsi, colpendo gli agenti nel tentativo di scappare, ma è stato arrestato e posto ai domiciliari. La colluttazione ha, però, procurato lesioni tali ai poliziotti da costringerli a ricorrere alle cure mediche ospedaliere.