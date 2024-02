Finto operatore delle Poste: ragazzo catanese truffato

CATANIA – Un catanese di 23 anni è stato vittima di una truffa: lo scorso 12 gennaio ha ricevuto due sms apparentemente inviati da Poste italiane e successivamente una chiamata da un fantomatico operatore che gli segnalava di aver rilevato alcune operazioni sospette, invitandolo a recarsi prima possibile presso un Atm per bloccare il conto corrente a lui intestato, fornendo precise istruzioni sulla procedura da seguire. Il ragazzo ha eseguito tutto alla lettera, ma una volta effettuate le operazioni si è reso conto di essere stato imbrogliato: dal suo conto mancavano infatti 1.390 euro. Si è così rivolto alla polizia, che è riuscita a risalire in modo certo all’identità di un 37enne di Napoli, denunciandolo per truffa.