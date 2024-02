“Ecco il parcometro… ma è solo un’illusione”

Riceviamo da un lettore e pubblichiamo.

“A Catania pochissimi sono i parcheggi ‘liberi’, ovvero non a pagamento, e noi cittadini ci siamo adeguati alla sosta nelle cosiddette ‘strisce blu’. Ma spesso rintracciare un parcometro Sostare funzionante diventa un’impresa. Come nei pressi della mia attività commerciale, in via Ronchi, alle spalle del centralissimo viale Jonio. La vecchia colonnina per il pagamento è stata rimossa all’inizio di dicembre e sostituita con una di ultima generazione. Ma, ahimè, non ha mai funzionato. Spenta, muta. Così, per pagare la sosta si deve effettuare una caccia al tesoro, anzi al parcometro. Inutile le ripetute segnalazioni al numero verde di Sostare, dal quale ci ribadiscono di essere a conoscenza del guasto e rinnovano un imminente intervento che (finora) non è mai avvenuto. Allora, meglio affidarsi alle parole di un addetto alla società che gira nel circondario a dispensare multe che laconicamente afferma: ‘Pazienza, ce ne sono altre in zona, oppure scarichi l’app. In fondo, se questa colonnina non ci fosse mai stata, sareste andati a cercarne un’altra…’. E intanto il parcometro resta là, come se fosse un’installazione artistica”.

