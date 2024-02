E’ morto Giuseppe La Delfa

Lutto nel mondo della pallanuoto catanese. E’ morto a Milano, dove viveva, Giuseppe La Delfa, storico dirigente de L’Ekipe Orizzonte. Aveva 54 anni.

Nel corso di un legame durato decenni e mantenuto ancora vivo sino a oggi, pur senza incarichi ufficiali, La Delfa è stato tra gli artefici principali dell’infinito ciclo di successi della formazione etnea, leader in Italia e in Europa e attuale campione tricolore in carica, portando in rossazzurro una lunga serie di atlete di alto livello grazie alla sua profonda conoscenza della pallanuoto internazionale.

Catanese che aveva mantenuto saldo il legame con la sua città di origine (era presente anche lo scorso 31 dicembre all’ultima edizione della San Silvestro a mare), Giuseppe La Delfa lascia la moglie Cora Campbell, ex atleta dell’Orizzonte, e i figli Tomas e Lucas.