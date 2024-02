E’ ‘a sira o tri’: lo show dei fuochi – LIVE

La festa di Sant’Agata entra nel vivo. In piazza Duomo uno dei momenti più attesi con lo spettacolo dei giochi pirotecnici delle cosiddetta “sira o tri”. Musica e giochi di luce, con la splendida cornice della folla dei devoti, sullo sfondo della cattedrale. A Palazzo degli Elefanti è arrivata pure la premier Giorgia Meloni. La premier si è affacciata insieme al sindaco Enrico Trantino al balcone centrale del municipio che dà su piazza Duomo, gremita di gente in attesa del concerto e dello spettacolo pirotecnico in onore della Patrona. La gente in piazza ha accolto la premier con applausi, ma anche con qualche fischio. Molte persone non sapevano della presenza della premier e sono rimaste sorprese. Anche questo appuntamento del ricco programma di festeggiamenti in onore della patrona etnea viene offerto dal nostro sito in live streaming grazie alle dirette di Antenna Sicilia e Telecolor.