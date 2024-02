“C’è un piano contro gli agricoltori”

“Dietro le politiche scellerate che stanno colpendo agricoltori e allevatori c’è un disegno: l’obiettivo è spingere i contadini e gli allevatori ad abbandonare le loro terre per favorire le strategie legate alle energie alternative, che richiedono spazi liberi per installare pale eoliche e pannelli fotovoltaici”. Cateno De Luca ha esposto le sue teorie in un programma televisivo su La7 e poi a “Il punto” su Telecolor. Per il leader di Sud chiama Nord “è imperativo respingere le lobby e la complicità di certi settori politici con tali interessi, difendendo il diritto dei contadini a preservare e coltivare le proprie terre”.

De Luca ha anticipato che sarà a Palermo per la manifestazione di San Valentino: “Le risposte del governo sono imbarazzanti: la reintroduzione dell’Irpef è una coltellata al comparto agricolo, l’esenzione solo per quelli sotto i 10mila euro annui una stupidaggine senza precedenti. Va tolta a tutti. E poi posticipare l’obbligo di 6 mesi per l’assicurazione dei mezzi agricoli è solo una vergognosa azione elettorale. Il rinvio deve essere di almeno un anno. Siamo di fronte a risposte inadeguate e zero strategie”.