‘Cavallo di ritorno’ sulle auto: sgominata banda criminale

PALERMO – La polizia di Brancaccio ha arrestato 20 persone appartenenti ad un’associazione criminale dedita al riciclaggio di autovetture rubate e alle estorsioni commesse con la tecnica del cavallo di ritorno. Il gruppo, con base operativa allo Sperone, è risultato responsabile di un vasto giro di riciclaggio di auto rubate, alle quali sono stati alterati i dati dei telai mediante nuove punzonature, riportando quelli di auto incidentate, quasi tutte inutilizzabili, acquistate per questi scopi.

Montando sulle auto rubate ripunzonate le targhe delle auto incidentate, sono riusciti a commercializzarle dopo inesistenti collaudi cambiando, fraudolentemente, la destinazione d’uso da autocarro ad autovettura, attraverso la complicità di un infedele impiegato della Motorizzazione civile di Palermo, arrestato per analoghi fatti il 28 febbraio del 2023 dalla polizia Stradale. È stato anche possibile accertare come il gruppo si sia reso responsabile di varie estorsioni consumate in danno di proprietari di auto rubate, restituite dopo essere riusciti a riscuotere le somme di denaro estorte, tramite il cosiddetto “cavallo di ritorno”.

In particolare, sono stati riscontrati 22 casi di riciclaggio di veicoli, 3 di ricettazione, 14 estorsioni per la restituzione di auto rubate, 8 furti di autovetture. Oltre alle auto sequestrate, nel corso delle indagini si è anche proceduto ad effettuare delle perquisizioni con sequestri nei siti dove i componenti dell’associazione nascondevano i mezzi rubati e le autovetture incidentate, uno individuato nel quartiere Sperone e due a Partinico. Le indagini sono partite a giugno del 2022, dopo il furto di una Fiat Panda ritrovata poi dal proprietario qualche giorno dopo e dove è stata trovata un’impronta appartenente ad un pregiudicato. Da lui si è risaliti al sodalizio criminale e al modus operandi utilizzato.