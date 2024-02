Catania, nuove leve per l’odontoiatria

Prosegue in tutto il Paese il trend di crescita del numero di iscritti all’albo degli odontoiatri che si conferma in linea rispetto agli anni precedenti. Oggi il numero di dentisti supera quota 64 mila ma il dato che preoccupa, come per i medici, è l’invecchiamento della categoria. Sul fronte anagrafico, infatti, l’albo è composto in prevalenza da professionisti sempre più ‘maturi’, visto che gli over 50 sono circa il 63,7% del totale mentre quelli over 65 sono il 32,4%, gli over 70 il 13,9%, mentre gli over 75 sono 2.466. Il dato è confermato dalla fascia di età più numerosa che è quella tra i 65 e i 69 anni con 12.040 iscritti.

All’abbassamento della età media contribuisce, senz’altro, l’immissione di nuove leve come quella festeggiata all’Ordine dei Medici chirurghi e Odontoiatri della provincia di Catania dove il presidente della Commissione Albo Odontoiatri (Cao) Gian Paolo Marcone (nella foto al centro con un gruppo di nuovi iscritti), ha voluto personalmente consegnare ai giovani dentisti le pergamene di iscrizione nel corso di un meeting dal titolo “Gengive sane per salvare il sorriso, linee guida per la terapia delle parodontiti“, un progetto realizzato dalla collaborazione tra Cao nazionale e la Società Italiana di Parodontologia e Implantologia (Sidp) rappresentata da Giacomo Oteri, Gaetano Isola e Matteo Peditto. Presenti anche il presidente dell’Ordine etneo, Alfio Saggio. Il vice presidente Cao Andrea Mangiameli, il segretario Giovanni Barbagallo e la consigliera Maria Laura Leotta.

Questi i nuovi dentisti etnei: Giulia Alberghina, Gloria Alì, Antonio Amarù, Mariacristina Amato, Elia Giuseppe Giovanni Ciancio, Giovanni Cultrera, Ruggero De Grandi, Nicoletta De Luca, Federica Di Gregorio, Mattia Di Stefano, Giorgio Gurrera, Carla Guzzetta, Gianluca La Monaca, Maria Laura Leotta, Agata Chiara Messina, Gabriella Naty, Olga Piera Randazzo, Chiara Ricceri, Isabella Romani, Luigi Giuseppe Romano, Ferdinando Ruiz, Vincenzo Russo, Rossana Sclafani, Valeria Shumakova, Gaia Viglianisi.