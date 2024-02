Catania: nello scooter 100 dosi di cocaina e una pistola

CATANIA – I carabinieri di Catania hanno arrestato un diciottenne residente in via Capo Passero per detenzione di sostanze stupefacenti, detenzione illegale di armi e ricettazione. I militari avevano osservato come il giovane, a bordo di uno scooter SH 125, fosse ‘operoso’ tra le vie del quartiere San Giovanni Galermo, dove abita con la famiglia, facendo la spola tra gli automobilisti che solitamente si recano in quella zona per acquistare droga. I carabinieri hanno così deciso di far scattare il blitz, circondandolo con i propri mezzi di servizio in via Capo Passero, in modo da non dargli alcuna possibilità di fuggire.

Il 18enne ha riferito di essere l’unico utilizzatore dello scooter, nonostante il mezzo fosse intestato al padre. Nel vano sottosella i carabinieri hanno trovato non solo più di 100 dosi di cocaina e una ricetrasmittente, prova della sua attività di pusher, ma anche una pistola modello revolver che, seppur priva di munizionamento, era perfettamente funzionante. Nell’abitazione del ragazzo, inoltre, sono stati recuperati nella sua camera da letto 815 euro, provento dell’attività di spaccio. Sono in corso accertamenti per far luce su come il giovane sia entrato in possesso dell’arma che nelle banche dati risulta appartenere a un uomo di Acireale, nato nel 1907. Il 18enne arrestato è stato posto ai domiciliari.