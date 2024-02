Catania: evade dai domiciliari e va al chiosco

CATANIA – Sostava nei pressi di un chiosco, in procinto di consumare un caffè, la 36enne catanese evasa dai domiciliari che, avendo riconosciuto i carabinieri, anche se in abiti borghesi, sperando di passare inosservata, ha indossato sul capo il cappuccio del giubbotto, allontanandosi in tutta fretta. I militari hanno scorto la donna ferma al chioschetto in via della Concordia a San Cristoforo. Avendo notato il movimento insolito della donna, l’hanno fermata. La 36enne, benché sottoposta agli arresti domiciliari, si era allontanata dalla sua abitazione, poco distante dal luogo del controllo, senza alcuna autorizzazione. Per la donna sono stati disposti nuovamente i domiciliari.