Catania: Bocic e Popovic da Tabbiani

Ultime ore del mercato di gennaio a ritmi intensi per il Catania, in linea con una sessione che sinora ha visto arrivare in rossazzurro ben dodici elementi.

Il club etneo, che ha necessità di sfoltire l’organico dopo tanti movimenti in entrata ed è rappresentato a Milano dal vicepresidente Grella, ha ceduto in prestito al Fiorenzuola di Tabbiani l’attaccante australiano Gabriel Popovic (2 presenze da subentrante per un totale di appena 15′ in campo) e l’esterno offensivo serbo Milos Bocic (18 presenze tra campionato e Coppa Italia e 3 reti).

Ma i movimenti in uscita non sono finiti. A centrocampo, reparto particolarmente affollato, possono salutare Ladinetti, vicino al Taranto, e Zanellato, per il quale si è fatto avanti il Crotone fresco di cessione di Petriccione.

Il mercato di gennaio si chiuderà stasera alle 20.