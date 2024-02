A operare sono il robot e il chirurgo col joystick

CATANIA – E’ stato effettuato con il Robot Da Vinci all’ospedale Garibaldi di Catania il primo intervento di chirurgia robotica. L’intervento, della durata di circa due ore, è stato una prostatectomia radicale robotica in un paziente di 60 anni affetto da tumore prostatico. A compierlo è stata l’equipe urologica di Mario Falsaperla, direttore dell’unità operativa complessa di Urologia. Il robot è in grado di moltiplicare fino a dieci volte la normale visione dell’occhio umano e di utilizzare movimenti naturali simili a quelli delle mani e delle braccia dell’uomo. Il robot Da Vinci è formato da una console chirurgica posizionata esternamente al campo sterile. attraverso la quale il chirurgo opera per mezzo di due manipolatori simili a un joystick e di pedali che guidano la strumentazione e osserva il campo operatorio tramite il monitor di un endoscopio 3D.