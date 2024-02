CATANIA – E’ stata prorogata dal Comune di Catania la scadenza del bando per la selezione di 52.236 operatori volontari da impiegare in progetti legati al servizio civile: il termine adesso è lunedì 22 febbraio alle 14. L’amministrazione ha messo a disposizione 31 posti (dei quali 12 riservati a giovani con minori opportunità) nell’ambito di attività da realizzarsi tra il 2024 e il 2025 in settori che spaziano dalla promozione culturale e turistica alla protezione civile, dall’ambiente allo sport e all’inclusione, alle pari opportunità. Possono candidarsi giovani di età compresa tra i 18 e i 28 anni; tutte le informazioni sulle modalità di presentazione delle domande sono reperibili sul sito www.opesitalia.it.

I progetti proposti dal Comune di Catania sono i seguenti: Cittadini in arte per la coesione, Coesione ambientale e culturale, Coesione e protezione civile, Educare all’assistenza e alla coesione, Educazione allo sport per l’inclusione sociale, Educhiamo alla coesione, Protezione civile strumento di assistenza e coesione. Le sedi comunali di svolgimento delle attività sono la Biblioteca Bellini, il Museo civico di Castello Ursino, il Museo Vincenzo Bellini, il Palazzo degli Elefanti, il Palazzo della Cultura, l’Infopoint turistico di via Vittorio Emanuele e i servizi con sede in piazza Stesicoro, via Felice Fontana, via Pulvirenti, via Leucatia. Approfondimenti sono disponibili inoltre nelle sezioni “Avvisi” e “In evidenza” del sito del Comune di Catania.