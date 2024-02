CATANIA – La polizia di Catania ha individuato e multato 8 posteggiatori abusivi, tutti pregiudicati. Cinque sono stati colti sul fatto in via Cristoforo Colombo, in via Alcalà, in piazza Papa Giovanni XXIII, in via Sant’Euplio e in piazza Turi Ferro. Tre erano in piazza Federico Di Svevia: sono stati fermati mentre davano indicazioni agli automobilisti, ricevendone un compenso.