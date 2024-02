CATANIA – I carabinieri di Catania Librino hanno arrestato un 45enne pregiudicato per evasione dai domiciliari. I militari della stazione di Librino sono andati in zona Villaggio Zia Lisa II a casa del 45enne, agli arresti domiciliari per reati contro il patrimonio, ma, intorno alle 16 non era presente. Constatata l’assenza del detenuto in casa, i carabinieri lo hanno rintracciato, dopo circa mezz’ora, in via Giovanni da Verrazzano. L’evaso, appena ha visto in lontananza la pattuglia, è scappato per cercare di sottrarsi all’arresto e, sperando di non essere stato riconosciuto, si è diretto verso casa, dove pensava di poter rientrare senza conseguenze. Invece, il 45enne è stato rintracciato mentre rientrava ed è stato condotto alla casa circondariale di Piazza Lanza.