CATANIA – La polizia di Catania è intervenuta in via Macallè in seguito alla segnalazione di un cittadino che riferiva di un uomo vestito di nero e incappucciato che aveva forzato una macchina posteggiata. Gli agenti hanno perlustrato le strade limitrofe fino a quando, nella vicina via Forlanini, hanno incrociato un individuo le cui fattezze corrispondevano alla descrizione fornita e l’hanno fermato. Il 39enne pluripregiudicato catanese è stato trovato in possesso di un martelletto frangivetro, di un coltellino multiuso e di un coltello a serramanico con lama da 7 centimetri, nonché di un ‘Obd’, un lettore dei sistemi diagnostici, utilizzato per bypassare i congegni di protezione elettronici dell’auto. Con quegli strumenti il 39enne era riuscito a infrangere il vetro della vettura e a rimuovere le coperture plastiche sotto al piantone per poter accedere alla centralina e, quindi, mettere in moto il veicolo ma, evidentemente disturbato, aveva preferito recedere dal suo intento. Il 39enne è stato denunciato per possesso ingiustificato di chiavi alterate e grimaldelli e porto di oggetti atti a offendere.