CATANIA – Si è insediato il nuovo commissario straordinario dell’Asp di Catania, Giuseppe Laganga Senzio. Avrà questo ruolo fino al perfezionamento della sua nomina a direttore generale. Il passaggio di consegne con il commissario straordinario uscente Maurizio Lanza, chiamato dal governo regionale a dirigere l’Ircss Bonino Pulejo di Messina, è avvenuto nella sede della direzione generale dell’Azienda sanitaria provinciale etnea. Il neo commissario è nato a Capizzi; laureato in Economia e commercio, ha perfezionato il proprio percorso di studi conseguendo il master in Executive master in management delle aziende sanitarie alla Bocconi. È stato docente a contratto di Economia sanitaria all’università di Messina e di Organizzazione del lavoro, comunicazione e umanizzazione al Cefpas di Caltanissetta. Nominato nel 2019 direttore generale del Policlinico di Messina, è stato il più giovane manager della sanità siciliana. Al Policlinico di Messina ha ricoperto anche gli incarichi di commissario straordinario e di direttore amministrativo. Dal 2020 è direttore generale di strutture sanitarie private accreditate e convenzionate nel Lazio e in Lombardia.