Beccati a forzare casa a San Cristoforo: arrestati

CATANIA – Due persone, rispettivamente di 52 e 38 anni, quest’ultimo evaso dagli arresti domiciliari, sono state arrestate a Catania dai carabinieri che le hanno sorprese mentre tentavano di forzare la porta blindata di un’abitazione al piano terra di via Stella Polare, nel quartiere di San Cristoforo. I carabinieri sono intervenuti in seguito alla telefonata di un automobilista che aveva notato due uomini incappucciati che armeggiavano con la serratura della porta d’ingresso dell’abitazione e hanno bloccato il 52enne che faceva da ‘palo’ e il complice 38enne che era impegnato nel forzare la porta.

Ai due arrestati i militari hanno sequestrato tronchesi e arnesi metallici fabbricati artigianalmente. Il 38enne avrebbe dovuto trovarsi presso la propria abitazione di via Toledo per scontare una condanna emessa dal Tribunale di Catania sempre per alcuni furti commessi qualche anno prima. Entrambi gli arrestati sono stati rinchiusi nel carcere di Piazza Lanza, come disposto dall’autorità giudiziaria, che ne ha convalidato l’arresto.